La Soluzione ♚ Donna rimasta senza fede La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ZITELLA .

Significato della soluzione per: Donna rimasta senza fede Il celibato, per gli uomini, e il nubilato, per le donne, indicano lo stato civile degli adulti non sposati, detti rispettivamente celibi e nubili. Le parole celibe e nubile hanno come sinonimo rispettivamente scapolo per l'uomo e zitella per la donna, anche se il registro e soprattutto la connotazione sono molto diversi. Si distinguono dalla parola single, che indica di preferenza una persona non impegnata in una relazione sentimentale.

