CELIBATO

Curiosità e Significato di Celibato

La soluzione Celibato di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Celibato per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Celibato? Il termine celibato indica lo stato di chi non è ancora sposato o, in molti casi, di chi sceglie di rimanere senza matrimonio. È spesso associato a un periodo di attesa o di impegno personale, e può anche riferirsi alla condizione di chi decide di dedicarsi completamente a una vocazione religiosa senza contrarre matrimonio. In ogni caso, rappresenta una fase di libertà e di scelta individuale.

Come si scrive la soluzione Celibato

Hai davanti la definizione "Lo stato di chi non è ancora sposato" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

E Empoli

L Livorno

I Imola

B Bologna

A Ancona

T Torino

O Otranto

