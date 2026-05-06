Medicamenti che si spalmano

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Medicamenti che si spalmano' è 'Pomate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POMATE

Perché la soluzione è Pomate? Le pomate sono preparati medicamentosi applicati esternamente sulla pelle o sulle mucose per trattare diverse condizioni. Sono composte da principi attivi mescolati a una base che facilita l'assorbimento e la distribuzione locale del farmaco. Questo tipo di medicamenti permette un'azione mirata, riducendo gli effetti collaterali sistemici e garantendo un rapido sollievo. La loro applicazione richiede attenzione e precisione, ed è fondamentale seguire le indicazioni del medico o del farmacista per un uso corretto.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Medicamenti che si spalmano". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Medicamenti che si spalmano nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Pomate

La soluzione associata alla definizione "Medicamenti che si spalmano" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Medicamenti che si spalmano" conferma che la soluzione 'Pomate' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Pomate

P Padova O Otranto M Milano A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Medicamenti che si spalmano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pomate' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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