Dichiarare nullo un atto

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Dichiarare nullo un atto' è 'Invalidare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INVALIDARE

Perché la soluzione è Invalidare? Il verbo invalidare si riferisce all'atto di dichiarare nullo un atto, rendendolo privo di effetti giuridici o validità. Questa azione può essere compiuta da un'autorità competente che, riconoscendo eventuali vizi o irregolarità, annulla formalmente un documento, una decisione o un contratto. La nullità dichiarata implica che l'atto non produce più effetti legali e torna allo stato precedente alla sua emanazione. La procedura di invalidamento è fondamentale per garantire la legalità e la correttezza delle operazioni amministrative.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dichiarare nullo un atto". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Dichiarare nullo un atto nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Invalidare

Per risolvere la definizione "Dichiarare nullo un atto", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dichiarare nullo un atto" conferma che la soluzione 'Invalidare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Invalidare

I Imola N Napoli V Venezia A Ancona L Livorno I Imola D Domodossola A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dichiarare nullo un atto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Invalidare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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