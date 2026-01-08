Grosso felino americano

SOLUZIONE: PUMA

Perché la soluzione è Puma? Il puma, grande felino originario delle Americhe, si distingue per la sua silhouette snella e potente. Spesso chiamato anche mountain lion o couguar, è noto per la sua agilità e capacità di adattarsi a diversi ambienti. Questi predatori rappresentano una delle specie più diffuse tra i grandi felini del continente. La loro presenza è un simbolo della fauna selvaggia americana e della loro importanza ecologica.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Grosso felino americano" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Grosso felino americano". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Se la definizione "Grosso felino americano" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Grosso felino americano" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Puma:

P Padova U Udine M Milano A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Grosso felino americano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

