Degno dell eroe creato da Ponson du Terrail

Luca Bianchi | 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Degno dell eroe creato da Ponson du Terrail' è 'Rocambolesco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROCAMBOLESCO

Perché la soluzione è Rocambolesco? Rocambolesco descrive un avvenimento o una situazione che si caratterizza per elementi di grande avventura, azione e imprevedibilità, tipici di narrazioni epiche o di storie straordinarie. L'aggettivo si collega a un personaggio o a un episodio che si distingue per continui colpi di scena e situazioni estreme, evocando il senso di un'eroica imprevedibilità. Questa parola richiama atmosfere di avventure intense e rischiose, tipiche di un racconto che coinvolge il lettore in un mondo di emozioni forti e imprevedibilità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Degno dell eroe creato da Ponson du Terrail". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Degno dell eroe creato da Ponson du Terrail nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Rocambolesco

La soluzione associata alla definizione "Degno dell eroe creato da Ponson du Terrail" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Degno dell eroe creato da Ponson du Terrail" conferma che la soluzione 'Rocambolesco' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Rocambolesco

R Roma
O Otranto
C Como
A Ancona
M Milano
B Bologna
O Otranto
L Livorno
E Empoli
S Savona
C Como
O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Degno dell eroe creato da Ponson du Terrail" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Rocambolesco' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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