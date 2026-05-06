Debole luce

Home / Soluzioni Cruciverba / Debole luce

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Debole luce' è 'Barlume'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BARLUME

Perché la soluzione è Barlume? Un barlume è una luce tenue e intermittente che si manifesta in un ambiente buio o poco illuminato. Questa luce fragile e momentanea può essere percepita come un piccolo riflesso di speranza in situazioni di difficoltà, offrendo un senso di conforto anche minimo. La sua intensità limitata la rende fragile, quasi sfuggente, ma comunque capace di attirare l’attenzione di chi la osserva. Un barlume di luce può fare la differenza tra l’oscurità e un primo segnale di chiarezza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Debole luce". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Debole luce nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Barlume

La soluzione associata alla definizione "Debole luce" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Debole luce" conferma che la soluzione 'Barlume' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Barlume

B Bologna A Ancona R Roma L Livorno U Udine M Milano E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Debole luce" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Barlume' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Quello di speranza è una lucetta in lontananzaUn filo di speranzaUn idea ancora confusaI colpi di luce nelle chiomeL emissione di luce dei neonUna luce che trapela nel buioFonti di luce direzionabiliSolidi a più facce capaci di rifrangere la luce