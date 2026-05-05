Venti per venti
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Venti per venti' è 'Quattrocento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: QUATTROCENTO
Perché la soluzione è Quattrocento? La voce QUATTROCENTO si riferisce a un periodo storico e artistico che si sviluppò in Italia tra il XIV e il XVI secolo, caratterizzato da un grande fermento culturale e artistico. Questo termine indica anche un movimento artistico che si distinse per l'innovazione e il ritorno alle origini classiche. Nel contesto della storia dell'arte, la voce si collega a un'epoca di grande rinnovamento e di grandi maestri come Leonardo da Vinci e Michelangelo.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Venti per venti". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
Venti per venti nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Quattrocento
Questa pagina è dedicata alla definizione "Venti per venti" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Venti per venti" conferma che la soluzione 'Quattrocento' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 12 lettere della soluzione Quattrocento
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Venti per venti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Quattrocento' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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