Venti per venti

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Venti per venti' è 'Quattrocento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: QUATTROCENTO

Perché la soluzione è Quattrocento? La voce QUATTROCENTO si riferisce a un periodo storico e artistico che si sviluppò in Italia tra il XIV e il XVI secolo, caratterizzato da un grande fermento culturale e artistico. Questo termine indica anche un movimento artistico che si distinse per l'innovazione e il ritorno alle origini classiche. Nel contesto della storia dell'arte, la voce si collega a un'epoca di grande rinnovamento e di grandi maestri come Leonardo da Vinci e Michelangelo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Venti per venti". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Venti per venti nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Quattrocento

Questa pagina è dedicata alla definizione "Venti per venti" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Venti per venti" conferma che la soluzione 'Quattrocento' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Quattrocento

Q Quarto U Udine A Ancona T Torino T Torino R Roma O Otranto C Como E Empoli N Napoli T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Venti per venti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Quattrocento' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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