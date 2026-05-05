Si può fare con incendi o con animali selvaggi

Home / Soluzioni Cruciverba / Si può fare con incendi o con animali selvaggi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si può fare con incendi o con animali selvaggi' è 'Domare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DOMARE

Perché la soluzione è Domare? Il verbo domare indica l'atto di controllare e rendere più docili creature selvagge o situazioni pericolose. Questo termine si applica spesso quando si parla di incendi, che vengono domati per evitare danni maggiori, o di animali selvaggi, che si addomesticano o si controllano per ragioni di sicurezza o di lavoro. La capacità di domare richiede competenza, pazienza e forza, e permette di gestire elementi che altrimenti sarebbero incontrollabili.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si può fare con incendi o con animali selvaggi". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Si può fare con incendi o con animali selvaggi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Domare

Questa pagina è dedicata alla definizione "Si può fare con incendi o con animali selvaggi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si può fare con incendi o con animali selvaggi" conferma che la soluzione 'Domare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Domare

D Domodossola O Otranto M Milano A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si può fare con incendi o con animali selvaggi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Domare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Ammansire una belvaRendere mansueta la belvaAddomesticareRipresa che si può fare soltanto muovendosiSi può fare in bancaSi può fare spietataNon sempre si può fare il proprioLo si può fare col tempo e con le parole