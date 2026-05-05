Lussi ostentati

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lussi ostentati' è 'Fasti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FASTI

Perché la soluzione è Fasti? I fasti sono manifestazioni di ricchezza e di potere che si esprimono attraverso celebrazioni sontuose, eventi memorabili e cerimonie raffinate. Sono occasioni in cui si mette in mostra l’opulenza e la grandeur di un soggetto, spesso legate a occasioni storiche o culturali importanti. Attraverso i fasti si evidenzia la volontà di lasciare un’impronta duratura nella memoria collettiva, sottolineando il prestigio e l’elevato status di chi li organizza o li vive.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lussi ostentati". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Lussi ostentati nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Fasti

Se la definizione "Lussi ostentati" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lussi ostentati" conferma che la soluzione 'Fasti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Fasti

F Firenze A Ancona S Savona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lussi ostentati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Fasti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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