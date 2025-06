Ricordi di imprese grandiose nei cruciverba: la soluzione è Fasti

FASTI

Approfondisci la parola di 5 lettere Fasti: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Fasti? Fasti si riferisce a ricordi di eventi importanti e solenni, come celebrazioni, cerimonie o imprese memorabili. È un termine che evoca momenti di grandezza e gloria, lasciando un segno indelebile nella storia collettiva. In sostanza, rappresenta i ricordi di imprese grandiose che hanno segnato il passato e sono ricordate con orgoglio e ammirazione.

F Firenze

A Ancona

S Savona

T Torino

I Imola

