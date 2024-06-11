Lo è il figlio acquisito

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo è il figlio acquisito

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo è il figlio acquisito' è 'Adottato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ADOTTATO

Perché la soluzione è Adottato? Un figlio acquisito è una persona che entra a far parte della famiglia attraverso un atto legale di riconoscimento, diverso dal nascere biologicamente in quella famiglia. Questa condizione si verifica quando un genitore decide di adottare un bambino, assumendo così i diritti e i doveri di un genitore naturale. La relazione di adozione crea un legame giuridico e affettivo tra l'adottato e i genitori adottivi, rendendo il bambino parte integrante della famiglia.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è il figlio acquisito". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lo è il figlio acquisito nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Adottato

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo è il figlio acquisito" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è il figlio acquisito" conferma che la soluzione 'Adottato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Adottato

A Ancona D Domodossola O Otranto T Torino T Torino A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è il figlio acquisito" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Adottato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Scelto come sistemaPuò esserlo un figlio non biologicoUn angelo lo fermò mentre sacrificava il figlioLo sventurato figlio di DedaloUn figlio lo deriseLo era il figlio in una famosa parabolaLa formano il Padre il Figlio e lo Spirito santo