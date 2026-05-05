Calessi cocchi

Home / Soluzioni Cruciverba / Calessi cocchi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Calessi cocchi' è 'Carrozze'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARROZZE

Perché la soluzione è Carrozze? Le calessi cocchi sono veicoli leggeri e eleganti utilizzati anticamente per il trasporto di persone di alto rango. Queste carrozze, chiamate anche carrozze, si distinguono per la loro raffinatezza e dettagli decorativi, spesso realizzate in materiali pregiati. Utilizzate durante occasioni speciali o per spostamenti ufficiali, riflettono il prestigio sociale e lo stile dell’epoca. La loro presenza era simbolo di ricchezza e di distinzione sociale, rendendo il viaggio un’esperienza di lusso.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Calessi cocchi". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Calessi cocchi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Carrozze

Se la definizione "Calessi cocchi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Calessi cocchi" conferma che la soluzione 'Carrozze' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Carrozze

C Como A Ancona R Roma R Roma O Otranto Z Zara Z Zara E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Calessi cocchi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Carrozze' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Vagoni ferroviariVeicoli senza motore trainati da cavalliStanno dietro a locomotive ma anche a cavalliCocchi vibrioni e bacilliCocchi a due ruote dei RomaniLa scienza che studia bacilli e cocchiStudiano bacilli e cocchi