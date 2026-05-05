È vertiginoso il 12

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È vertiginoso il 12' è 'Tacco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TACCO

Perché la soluzione è Tacco? Il tacco è quella parte della scarpa che si trova sotto il tallone, spesso elevata per migliorare il portamento e l’estetica. Questa componente può variare in altezza, influenzando la postura e la camminata di chi le indossa. La sua funzione principale è di elevare leggermente il piede, creando un effetto di slancio e stile. La presenza del tacco, quindi, non solo contribuisce all’aspetto estetico, ma anche al comfort e alla stabilità durante la deambulazione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È vertiginoso il 12". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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È vertiginoso il 12 nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Tacco

In presenza della definizione "È vertiginoso il 12", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È vertiginoso il 12" conferma che la soluzione 'Tacco' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Tacco

T Torino A Ancona C Como C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È vertiginoso il 12" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tacco' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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