Fu firmato nel 1992 dai 12 Paesi della CEE - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu firmato nel 1992 dai 12 Paesi della CEE. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 20 lettere : TRATTATO DI MAASTRICHT

Significato/Curiosita : Fu firmato nel 1992 dai 12 paesi della cee

Economica europea (tcee) è il trattato internazionale che ha istituito la cee, firmato il 25 marzo 1957 insieme al trattato che istituisce la comunità europea... Il trattato di maastricht, o trattato sull'unione europea (tue), è uno dei trattati dell'unione europea, firmato il 7 febbraio 1992 a maastricht nei paesi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

