Un oggetto antico e raro da custodire

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un oggetto antico e raro da custodire' è 'Cimelio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CIMELIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un oggetto antico e raro da custodire" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un oggetto antico e raro da custodire". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Cimelio? Un cimelio rappresenta un pezzo di storia che viene tramandato nel tempo, spesso appartenuto a persone importanti o legate a momenti significativi. Questi oggetti, di grande valore affettivo o storico, vengono conservati con cura e rispetto, diventando testimoni silenziosi di epoche passate. La loro rarità e l'antichità li rendono preziosi e desiderati, spesso tramandati di generazione in generazione. La cura nel preservare un cimelio sottolinea quanto siano importanti le radici e le memorie di un passato lontano.

La soluzione associata alla definizione "Un oggetto antico e raro da custodire" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un oggetto antico e raro da custodire" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cimelio:

C Como I Imola M Milano E Empoli L Livorno I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un oggetto antico e raro da custodire" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

