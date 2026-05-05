Nutriti cibati
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Nutriti cibati' è 'Alimentati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ALIMENTATI
Perché la soluzione è Alimentati? Alimentati indica l'atto di ricevere cibo o sostentamento, un processo fondamentale per sostenere le funzioni vitali del corpo umano. Quando si è alimentati, si assume energia attraverso i nutrienti contenuti negli alimenti, permettendo il corretto funzionamento di organi e sistemi. Questa condizione è essenziale per mantenere salute e benessere, assicurando che l'organismo possa affrontare le sfide quotidiane. Essere alimentati significa quindi essere nutriti cibati, pronti a svolgere le proprie attività quotidiane con vigore.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nutriti cibati". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Nutriti cibati nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Alimentati
Questa pagina è dedicata alla definizione "Nutriti cibati" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Nutriti cibati" conferma che la soluzione 'Alimentati' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Alimentati
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nutriti cibati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Alimentati' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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