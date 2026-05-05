Nutriti cibati

Home / Soluzioni Cruciverba / Nutriti cibati

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Nutriti cibati' è 'Alimentati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALIMENTATI

Perché la soluzione è Alimentati? Alimentati indica l'atto di ricevere cibo o sostentamento, un processo fondamentale per sostenere le funzioni vitali del corpo umano. Quando si è alimentati, si assume energia attraverso i nutrienti contenuti negli alimenti, permettendo il corretto funzionamento di organi e sistemi. Questa condizione è essenziale per mantenere salute e benessere, assicurando che l'organismo possa affrontare le sfide quotidiane. Essere alimentati significa quindi essere nutriti cibati, pronti a svolgere le proprie attività quotidiane con vigore.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nutriti cibati". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Nutriti cibati nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Alimentati

Questa pagina è dedicata alla definizione "Nutriti cibati" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Nutriti cibati" conferma che la soluzione 'Alimentati' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Alimentati

A Ancona L Livorno I Imola M Milano E Empoli N Napoli T Torino A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nutriti cibati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Alimentati' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Alimentati nutritiCibati fino alla sazietàNumerosi, nutritiBen nutriti