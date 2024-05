alimentati nutriti

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Voce verbale

Curiosità su: La Ferula communis L., volgarmente conosciuta come finocchiaccio, ferla (in Sicilia e nel Lazio), ferula o feurra (in Sardegna), è una pianta erbacea perenne originaria del bacino del Mediterraneo.

cibati

participio passato maschile plurale di cibare/cibarsi

Sillabazione

ci | bà | ti

Etimologia / Derivazione

vedi cibare