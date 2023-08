Infisso che fa ombra attraverso lamine oblique - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Infisso che fa ombra attraverso lamine oblique. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PERSIANA

Significato/Curiosita : Infisso che fa ombra attraverso lamine oblique

persiani, iniziata con la lingua persiana antica e proseguita con le fasi intermedie della lingua partica e della lingua pahlavi (o "lingua persiana media")... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Infisso che fa ombra attraverso lamine oblique : infisso; ombra; attraverso; lamine; oblique; Sono uguali nell infisso ; Un tipo di infisso ; Un libro di Stephen King: L ombra dello; Agisce nell ombra ; Un piemontese all ombra della Mole; Veicoli molto ingombra nti; Sgombra i passi montani; attraverso la voce e la bocca; Trasmissione attraverso il patrimonio cromosomico; Traforo attraverso la montagna; Che si snoda attraverso la più grande regione russa; Si scarica attraverso i poli; lamine nella bocca delle balene; Sottili lamine da falegmami; Minerale che si sfalda in lamine trasparenti; Lo è il metallo che può essere ridotto in lamine senza rompersi; Un minerale in sottili lamine ; Il brand dalle tre bande oblique ;

Cerca altre Definizioni