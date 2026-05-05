L atto di chi sta fermo a vigilare

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'L atto di chi sta fermo a vigilare' è 'Piantonamento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIANTONAMENTO

Perché la soluzione è Piantonamento? Il piantonamento è un'attività che consiste nel rimanere fermi in un punto preciso per sorvegliare un'area o una persona. Questa funzione richiede attenzione costante e presenza fisica, senza spostarsi, per garantire la sicurezza o il rispetto di determinati obblighi. La persona incaricata di eseguire il piantonamento svolge un ruolo fondamentale nel monitorare situazioni delicate o di particolare importanza. La sua presenza garantisce un controllo continuo e ininterrotto, contribuendo al mantenimento dell'ordine.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L atto di chi sta fermo a vigilare". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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L atto di chi sta fermo a vigilare nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Piantonamento

La definizione "L atto di chi sta fermo a vigilare" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L atto di chi sta fermo a vigilare" conferma che la soluzione 'Piantonamento' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Piantonamento

P Padova I Imola A Ancona N Napoli T Torino O Otranto N Napoli A Ancona M Milano E Empoli N Napoli T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L atto di chi sta fermo a vigilare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Piantonamento' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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