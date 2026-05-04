Da qui Artù estrasse una spada

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Da qui Artù estrasse una spada' è 'Roccia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROCCIA

Perché la soluzione è Roccia? La roccia è un elemento naturale solido, compatto e resistente, costituito da minerali aggregati. Può assumere diverse forme e dimensioni, trovandosi sia in superficie che sotto terra. La sua consistenza dura la rende un simbolo di stabilità e forza, spesso associata a luoghi di grande importanza storica o mitologica. La presenza di una roccia può rappresentare un ostacolo o un punto di riferimento, come nel mito di Artù che, da una roccia, estrasse la sua spada, simbolo di legittimità e potere.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Da qui Artù estrasse una spada". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Da qui Artù estrasse una spada nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Roccia

Quando la definizione "Da qui Artù estrasse una spada" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Da qui Artù estrasse una spada" conferma che la soluzione 'Roccia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Roccia

R Roma O Otranto C Como C Como I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Da qui Artù estrasse una spada" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Roccia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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