Si sgretola con le mine

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si sgretola con le mine' è 'Roccia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROCCIA

Perché la soluzione è Roccia? Una roccia è un materiale naturale costituito da uno o più minerali consolidati, che può presentare diverse caratteristiche di durezza e resistenza. La sua composizione e struttura possono variare notevolmente, influenzando la sua resistenza agli agenti atmosferici e a interventi umani. Quando una roccia si sgretola con le mine, significa che le esplosioni o le pressioni esterne ne degradano la compattezza, portando alla frantumazione e al decadimento della sua forma originale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si sgretola con le mine". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Si sgretola con le mine nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Roccia

Quando la definizione "Si sgretola con le mine" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si sgretola con le mine" conferma che la soluzione 'Roccia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Roccia

R Roma O Otranto C Como C Como I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si sgretola con le mine" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Roccia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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