Proprio una grande mangiata

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Proprio una grande mangiata' è 'Abbuffata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ABBUFFATA

Perché la soluzione è Abbuffata? L'abbuffata è un momento di grande abbondanza e piacere, caratterizzato da un consumo abbondante di cibo. È un'occasione in cui si eccede nel mangiare, spesso con desiderio e senza limiti. Questa pratica può derivare da desideri di comfort o di socializzazione, ma anche da impulsi incontrollati. L'abbuffata si distingue per l'intensità dell'assunzione alimentare, diventando così una vera e propria grande mangiata che lascia un senso di sazietà e soddisfazione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Proprio una grande mangiata". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Proprio una grande mangiata nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Abbuffata

La soluzione associata alla definizione "Proprio una grande mangiata" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Proprio una grande mangiata" conferma che la soluzione 'Abbuffata' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Abbuffata

A Ancona B Bologna B Bologna U Udine F Firenze F Firenze A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Proprio una grande mangiata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Abbuffata' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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