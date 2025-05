Era grande per Ugo Marcello Philippe e Michel nei cruciverba: la soluzione è Abbuffata

ABBUFFATA

Curiosità e Significato di "Abbuffata"

La soluzione Abbuffata di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Abbuffata per scoprire curiosità e dettagli utili.

Abbuffata si riferisce a un'eccessiva quantità di cibo consumata, spesso in un contesto di festa o celebrazione. L'espressione Era grande per Ugo Marcello Philippe e Michel suggerisce un banchetto abbondante, dove i partecipanti si concedono senza risparmiarsi, riflettendo un'abbondanza di sapori e piatti.

Era un grande lago asiaticoLo era Pietro il GrandeEra grande in un noto film di L Kasdan del 1983Qual era la città più grande del mondo tra il 1770 e il 1670 aC?Un Philippe dello schermo

Come si scrive la soluzione: Abbuffata

Se "Era grande per Ugo Marcello Philippe e Michel" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

B Bologna

B Bologna

U Udine

F Firenze

F Firenze

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C N T E T S B E E T A P E O C M Mostra soluzione



