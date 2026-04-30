Si usa insieme al pestello

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si usa insieme al pestello' è 'Mortaio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MORTAIO

Perché la soluzione è Mortaio? Il mortaio è uno strumento utilizzato insieme al pestello per macinare e tritare sostanze, come erbe, spezie o farmaci. La sua forma compatta e il materiale resistente permettono di schiacciare efficacemente gli ingredienti, facilitando la preparazione di infusi, polveri o composti. Questo utensile è presente in molte cucine tradizionali e laboratori farmaceutici, dove la precisione e l’efficienza sono fondamentali. Il mortaio si distingue per la sua funzione essenziale nel processo di lavorazione di vari materiali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si usa insieme al pestello". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Si usa insieme al pestello nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Mortaio

Quando la definizione "Si usa insieme al pestello" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si usa insieme al pestello" conferma che la soluzione 'Mortaio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Mortaio

M Milano O Otranto R Roma T Torino A Ancona I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si usa insieme al pestello" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mortaio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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