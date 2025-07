Serve per tritare con il pestello nei cruciverba: la soluzione è Mortaio

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Serve per tritare con il pestello' è 'Mortaio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MORTAIO

Curiosità e Significato di Mortaio

Non fermarti alla soluzione! Conosci Mortaio più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Mortaio.

Perché la soluzione è Mortaio? Il termine mortaio indica un contenitore di pietra o ceramica usato per tritare e pestare ingredienti come spezie, erbe o noci, grazie al suo pestello. È uno strumento tradizionale molto usato in cucina per ottenere una consistenza più fine e aromi più intensi. Utilizzare il mortaio permette di preservare i sapori autentici e di preparare condimenti fatti in casa, rendendo ogni piatto più gustoso.

Come si scrive la soluzione Mortaio

Stai cercando la risposta alla definizione "Serve per tritare con il pestello"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

O Otranto

R Roma

T Torino

A Ancona

I Imola

O Otranto

