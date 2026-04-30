Tom : è stato Magnum P.I.

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tom : è stato Magnum P.I.' è 'Selleck'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SELLECK

Perché la soluzione è Selleck? Tom Selleck è un attore statunitense noto per aver interpretato il ruolo di Thomas Magnum nella serie televisiva Magnum P.I. La sua presenza sullo schermo è caratterizzata da un carattere forte e carismatico, che ha contribuito a rendere il personaggio memorabile nel panorama televisivo. Selleck ha conquistato il pubblico con la sua recitazione convincente e il suo stile inconfondibile, diventando uno dei volti più riconoscibili della televisione degli anni ottanta.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tom : è stato Magnum P.I.". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Tom : è stato Magnum P.I. nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Selleck

Per risolvere la definizione "Tom : è stato Magnum P.I.", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tom : è stato Magnum P.I." conferma che la soluzione 'Selleck' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Selleck

S Savona E Empoli L Livorno L Livorno E Empoli C Como K Kappa

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tom : è stato Magnum P.I." permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Selleck' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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