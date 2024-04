La Soluzione ♚ La porzione di spazio fra due semipiani La definizione e la soluzione di 12 lettere: La porzione di spazio fra due semipiani. ANGOLO DIEDRO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La porzione di spazio fra due semipiani: L'angolo diedro è una possibile estensione del concetto di angolo in uno spazio a tre dimensioni. Viene definito come la porzione di spazio compresa tra due semipiani (detti facce) aventi per origine la stessa retta (detta spigolo). Aggettivo Significato e Curiosità su: L'angolo diedro è una possibile estensione del concetto di angolo in uno spazio a tre dimensioni. Viene definito come la porzione di spazio compresa tra due semipiani (detti facce) aventi per origine la stessa retta (detta spigolo). diedro (geometria) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sostantivo diedro ( approfondimento) m sing (matematica) (geometria) spazio delimitato da due semipiani (aeronautica) (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) angolo acuto che ogni semiala di un velivolo forma con la perpendicolare al piano di simmetria, in grado di rendere il mezzo più stabile (alpinismo) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sillabazione dì | e | dro Etimologia / Derivazione da di- ed -edro Altre Definizioni con angolo diedro; porzione; spazio; semipiani; Una porzione di gelato; Una porzione del mandarino; Uno spazio pubblicitario online; Il computer che impazzisce in 2001: Odissea nello spazio; Spazio di terreno; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a La porzione di spazio fra due semipiani

ANGOLO DIEDRO

