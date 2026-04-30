La scienza di von Braun

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'La scienza di von Braun' è 'Missilistica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MISSILISTICA

Perché la soluzione è Missilistica? La missilistica è la branca della scienza che si occupa dello studio e della progettazione di razzi e missili, concentrandosi sulle loro caratteristiche tecniche e sul funzionamento degli sistemi di propulsione e controllo. Questa disciplina nasce dall'interesse di Werner von Braun nel campo aerospaziale e militare, sviluppando tecnologie avanzate per il lancio di veicoli nello spazio e per applicazioni belliche. La missilistica ha avuto un ruolo fondamentale nell'evoluzione delle tecnologie spaziali e militari.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La scienza di von Braun". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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La scienza di von Braun nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Missilistica

La definizione "La scienza di von Braun" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La scienza di von Braun" conferma che la soluzione 'Missilistica' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Missilistica

M Milano I Imola S Savona S Savona I Imola L Livorno I Imola S Savona T Torino I Imola C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La scienza di von Braun" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Missilistica' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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