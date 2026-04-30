La scienza di von Braun
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'La scienza di von Braun' è 'Missilistica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MISSILISTICA
Perché la soluzione è Missilistica? La missilistica è la branca della scienza che si occupa dello studio e della progettazione di razzi e missili, concentrandosi sulle loro caratteristiche tecniche e sul funzionamento degli sistemi di propulsione e controllo. Questa disciplina nasce dall'interesse di Werner von Braun nel campo aerospaziale e militare, sviluppando tecnologie avanzate per il lancio di veicoli nello spazio e per applicazioni belliche. La missilistica ha avuto un ruolo fondamentale nell'evoluzione delle tecnologie spaziali e militari.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La scienza di von Braun". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
La scienza di von Braun nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Missilistica
La definizione "La scienza di von Braun" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La scienza di von Braun" conferma che la soluzione 'Missilistica' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 12 lettere della soluzione Missilistica
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La scienza di von Braun" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Missilistica' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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