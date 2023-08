Il nome dello scienziato statunitense von Braun - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nome dello scienziato statunitense von Braun. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : WERNHER

Significato/Curiosita : Il nome dello scienziato statunitense von braun

il barone wernher magnus maximilian von braun (pronuncia tedesca ['vrnh fn 'ban]; pronuncia inglese ['vrnr fn 'bran]) (wirsitz, 23 marzo 1912... Il barone wernher magnus maximilian von braun (pronuncia tedesca ['vrnh fn 'ban]; pronuncia inglese ['vrnr fn 'bran]) (wirsitz, 23 marzo 1912... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

