Salgono sui tetti delle case

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Salgono sui tetti delle case' è 'Antennisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANTENNISTI

Perché la soluzione è Antennisti? Gli ANTENNISTI sono professionisti specializzati nell'installazione, nella manutenzione e nella riparazione di dispositivi di ricezione dei segnali televisivi e radiofonici. Tra le loro attività principali c'è l'installazione di antenna sui tetti delle case, permettendo agli utenti di ricevere un segnale nitido e senza interruzioni. Essi si occupano anche di ottimizzare la posizione delle antenne per migliorare la qualità della ricezione. La loro presenza è fondamentale per garantire un intrattenimento senza problemi di segnale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Salgono sui tetti delle case". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Salgono sui tetti delle case nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Antennisti

Per risolvere la definizione "Salgono sui tetti delle case", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Salgono sui tetti delle case" conferma che la soluzione 'Antennisti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Antennisti

A Ancona N Napoli T Torino E Empoli N Napoli N Napoli I Imola S Savona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Salgono sui tetti delle case" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Antennisti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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