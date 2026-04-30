Parotite

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Parotite' è 'Orecchioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORECCHIONI

Perché la soluzione è Orecchioni? La parotite è un'infezione virale che colpisce principalmente le ghiandole salivari, in particolare le ghiandole parotidi situate vicino alle orecchie. Questa malattia si manifesta con gonfiore e dolore nella zona delle guance e può causare febbre e malessere generale. Tra i sintomi più riconoscibili si trovano anche le orecchioni, comunemente chiamate così per il loro aspetto caratteristico. La prevenzione avviene attraverso la vaccinazione, che riduce significativamente il rischio di contrarre questa infezione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Parotite". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Parotite nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Orecchioni

La definizione "Parotite" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Parotite" conferma che la soluzione 'Orecchioni' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Orecchioni

O Otranto R Roma E Empoli C Como C Como H Hotel I Imola O Otranto N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Parotite" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Orecchioni' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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