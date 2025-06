Operazione matematica con una base e un esponente nei cruciverba: la soluzione è Potenza

POTENZA

Curiosità e Significato di Potenza

Perché la soluzione è Potenza? La potenza rappresenta un'operazione matematica che indica quante volte un numero chiamato base viene moltiplicato per sé stesso, grazie all'esponente. È un modo compatto di scrivere moltiplicazioni ripetute, come 2^3 che significa 2×2×2. La potenza è fondamentale in matematica per esprimere grandi quantità e semplificare calcoli complessi. Conoscere la potenza aiuta a comprendere meglio i numeri e le loro proprietà.

Come si scrive la soluzione Potenza

Stai cercando la risposta alla definizione "Operazione matematica con una base e un esponente"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

O Otranto

T Torino

E Empoli

N Napoli

Z Zara

A Ancona

