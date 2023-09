Il librettista del Don Giovanni e de Le nozze di Figaro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il librettista del Don Giovanni e de Le nozze di Figaro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DA PONTE

Significato/Curiosita : Il librettista del don giovanni e de le nozze di figaro

Mozart (cioè, nozze di figaro, don giovanni e così fan tutte). il librettista veneto lavorò con molti dei più grandi operisti italiani del tempo, tra cui... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi da ponte (disambigua). a questa voce o sezione va aggiunto il template sinottico {{casata}}... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

