Non idoneo

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Non idoneo' è 'Incapace'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INCAPACE

Perché la soluzione è Incapace? Quando una persona viene descritta come incapace, si intende che non possiede le competenze, le capacità o le conoscenze necessarie per svolgere un determinato compito o affrontare una situazione specifica. Questa condizione implica una mancanza di abilità che rende difficile o impossibile portare a termine con successo determinate attività. La parola incapace si collega strettamente a un senso di inadeguatezza o di insufficienza rispetto alle richieste di un ruolo o di un compito.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Non idoneo". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Non idoneo nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Incapace

Quando la definizione "Non idoneo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Non idoneo" conferma che la soluzione 'Incapace' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Incapace

I Imola N Napoli C Como A Ancona P Padova A Ancona C Como E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Non idoneo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Incapace' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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