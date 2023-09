Idoneo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Idoneo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ABILE

Significato/Curiosita : Idoneo

In teoria dei numeri, un numero idoneo (chiamato anche numero adatto, o numero confortevole) è un numero naturale che non può essere espresso nella forma... Di lavorare in team. il termine abile si può riferire anche alla differenziazione della condizione delle persone, abile cioè non disabile, utilizzato per...