PRINCIPALI

Curiosità e Significato di Principali

Perché la soluzione è Principali? I datori di lavoro sono le persone o aziende che assumono dipendenti per svolgere varie mansioni. Sono coloro che offrono un impiego in cambio di retribuzione, assumendo responsabilità legate alla gestione e alla tutela dei lavoratori. Sono fondamentali nel mondo del lavoro, creando opportunità e contribuendo allo sviluppo economico di un Paese. La parola PRINCIPALI indica che si tratta delle figure più importanti in questo contesto.

Come si scrive la soluzione Principali

Stai cercando la risposta alla definizione "I datori di lavoro"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

R Roma

I Imola

N Napoli

C Como

I Imola

P Padova

A Ancona

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E R I N V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NERVI" NERVI

