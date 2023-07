Hanno denti assai taglienti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno denti assai taglienti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RODITORI

Significato/Curiosità : Hanno denti assai taglienti

I roditori sono una vasta e diversificata famiglia di mammiferi caratterizzati da denti assai taglienti, tipicamente due incisivi superiori e due inferiori, che crescono continuamente durante la loro vita. Questa caratteristica è comune a tutti i roditori e serve a consentire loro di rosicchiare e consumare una varietà di alimenti, come semi, noci, frutta, vegetali e materiali di costruzione per le loro tane. La loro capacità di rodere è un importante adattamento che li aiuta a sopravvivere e prosperare in molti habitat diversi. I roditori sono presenti in tutto il mondo e includono specie come topi, ratti, scoiattoli, porcospini, cincillà e molti altri. Alcuni di essi possono essere considerati parassiti o dannosi per l'agricoltura, ma molti altri svolgono un ruolo ecologico essenziale nella dispersione dei semi e nel ciclo alimentare degli ecosistemi naturali.

