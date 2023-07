Vi si arrampica la vite - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si arrampica la vite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PERGOLATO

Significato/Curiosita : Vi si arrampica la vite

Anni, in seguito a un litigio con i genitori per un piatto di lumache, si arrampica su un albero del giardino di casa dichiarando di non volerne più discendere... Cercando l'omonimo dipinto di aleksander gierymski, vedi il pergolato (gierymski). il pergolato, o un dopo pranzo, è un dipinto a olio su tela di silvestro... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Vi si arrampica la vite : arrampica; vite; Sportive che si arrampica no; arrampica rsi in montagna; S arrampica anche sui muri più lisci; Viottoli che si arrampica no; Lo è un arrampica tore sociale; Tralcio della vite ; Foto 1 Una gita in Tuscia 4760 vite rbo|; Cani che sembrano vite lli; vite llino di latte; Per lavoro sa riconoscere una musgravite ;

