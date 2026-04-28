Un tondo a metà
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un tondo a metà' è 'Semicerchio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SEMICERCHIO
Perché la soluzione è Semicerchio? Il semicercio è una figura geometrica che si presenta come un arco di cerchio tagliato a metà, creando una forma a mezzaluna. Questa figura si ottiene dividendo un cerchio in due parti uguali, lasciando solo una di esse visibile. La sua forma è molto riconoscibile e viene spesso utilizzata in diversi contesti artistici e architettonici. La presenza del semicercio evidenzia la metà di un cerchio, sottolineando la sua natura di figura parziale.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un tondo a metà". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
Un tondo a metà nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Semicerchio
Quando la definizione "Un tondo a metà" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un tondo a metà" conferma che la soluzione 'Semicerchio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Semicerchio
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un tondo a metà" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Semicerchio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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