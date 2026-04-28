Un tondo a metà

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un tondo a metà' è 'Semicerchio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SEMICERCHIO

Perché la soluzione è Semicerchio? Il semicercio è una figura geometrica che si presenta come un arco di cerchio tagliato a metà, creando una forma a mezzaluna. Questa figura si ottiene dividendo un cerchio in due parti uguali, lasciando solo una di esse visibile. La sua forma è molto riconoscibile e viene spesso utilizzata in diversi contesti artistici e architettonici. La presenza del semicercio evidenzia la metà di un cerchio, sottolineando la sua natura di figura parziale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un tondo a metà". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Un tondo a metà nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Semicerchio

Quando la definizione "Un tondo a metà" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un tondo a metà" conferma che la soluzione 'Semicerchio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Semicerchio

S Savona E Empoli M Milano I Imola C Como E Empoli R Roma C Como H Hotel I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un tondo a metà" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Semicerchio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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