Ci sono quelle degli insetti e quelle paraboliche

Home / Soluzioni Cruciverba / Ci sono quelle degli insetti e quelle paraboliche

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ci sono quelle degli insetti e quelle paraboliche' è 'Antenne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANTENNE

Perché la soluzione è Antenne? Le antenne sono dispositivi utilizzati per ricevere o trasmettere segnali, spesso associate agli insetti come le antenne delle formiche o delle api, che hanno funzioni sensoriali importanti. In ambito tecnologico, le antenne paraboliche sono strumenti essenziali per le comunicazioni a lunga distanza, come satellitari o trasmissioni televisive. La loro forma permette di concentrare i segnali e migliorarne la ricezione. Entrambe le tipologie di antenne sono fondamentali per la comunicazione e la percezione dell'ambiente circostante.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ci sono quelle degli insetti e quelle paraboliche". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Ci sono quelle degli insetti e quelle paraboliche nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Antenne

Quando la definizione "Ci sono quelle degli insetti e quelle paraboliche" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ci sono quelle degli insetti e quelle paraboliche" conferma che la soluzione 'Antenne' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Antenne

A Ancona N Napoli T Torino E Empoli N Napoli N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ci sono quelle degli insetti e quelle paraboliche" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Antenne' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Le corna dei grilliIn testa ai grilliSono cose che captanoCi sono quelle depresseCi sono quelli di riparazioneQuelli di primo grado ci sono più viciniCi sono quelle sismicheCi sono in ogni edificio