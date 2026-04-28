Lo porta la Befana ai bambini cattivi

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo porta la Befana ai bambini cattivi' è 'Carbone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARBONE

Perché la soluzione è Carbone? La figura che la Befana porta ai bambini cattivi è il carbone, simbolo di penalità e rimprovero per il loro comportamento. Tradizionalmente, il carbone rappresenta una punizione simbolica, che serve a ricordare l'importanza di comportarsi bene durante l'anno. Questa usanza si inserisce nelle tradizioni natalizie italiane, dove il carbone assume un ruolo diverso da quello del dono, sottolineando il valore del miglioramento personale. La presenza del carbone nelle consegne natalizie è quindi un segno di corretta condotta.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo porta la Befana ai bambini cattivi". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Lo porta la Befana ai bambini cattivi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Carbone

La definizione "Lo porta la Befana ai bambini cattivi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo porta la Befana ai bambini cattivi" conferma che la soluzione 'Carbone' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Carbone

C Como A Ancona R Roma B Bologna O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo porta la Befana ai bambini cattivi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Carbone' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Finisce bruciatoUno è il cokeFaceva funzionare i treni a vaporeLo porta la Befana ai bimbi... cattiviLi porta Babbo Natale ai bambiniLo si porta ai superioriLo porta la BefanaConciliano il sonno ai bambini