La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Finisce bruciato' è 'Carbone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARBONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Finisce bruciato" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Finisce bruciato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Carbone? Il carbone è un combustibile fossile che si forma nel corso di milioni di anni grazie alla decomposizione di piante e materiali organici sotto pressione. Quando viene acceso, produce calore e luce, ma nel processo si consuma e si trasforma in ceneri e gas. La sua combustione completa porta alla produzione di residui che, se non gestiti correttamente, possono contribuire all'inquinamento ambientale. La sua natura di materiale che si consuma e si riduce fino a scomparire è alla base del suo utilizzo come fonte di energia.

Se la definizione "Finisce bruciato" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Finisce bruciato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Carbone:

C Como A Ancona R Roma B Bologna O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Finisce bruciato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

