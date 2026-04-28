Gli arti del cane e del gatto

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Gli arti del cane e del gatto' è 'Zampe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ZAMPE

Perché la soluzione è Zampe? Le zampe sono gli arti degli animali domestici come cani e gatti, fondamentali per il movimento e il sostegno del corpo. Questi arti permettono loro di camminare, saltare e arrampicarsi, contribuendo alla loro agilità e equilibrio. Le zampe sono anche strumenti utili per esplorare l’ambiente circostante e per la caccia o il gioco. La cura delle zampe è importante per mantenere la salute e il benessere di questi animali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli arti del cane e del gatto". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Gli arti del cane e del gatto nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Zampe

Questa pagina è dedicata alla definizione "Gli arti del cane e del gatto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli arti del cane e del gatto" conferma che la soluzione 'Zampe' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Zampe

Z Zara A Ancona M Milano P Padova E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli arti del cane e del gatto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Zampe' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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