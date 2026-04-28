Una delle ricchezze del Ghana

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una delle ricchezze del Ghana' è 'Cacao'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CACAO

Perché la soluzione è Cacao? Il cacao rappresenta una delle risorse più preziose del Ghana, contribuendo significativamente alla sua economia. Questo prodotto, ottenuto dai semi di una pianta tropicale, è fondamentale per la produzione di cioccolato e altri alimenti. La coltivazione del cacao coinvolge numerosi agricoltori locali, che dipendono da questa attività per il sostentamento quotidiano. La qualità del cacao ghanese è riconosciuta a livello internazionale, rendendo il paese uno dei principali esportatori mondiali di questa preziosa materia prima.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una delle ricchezze del Ghana". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Una delle ricchezze del Ghana nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Cacao

La definizione "Una delle ricchezze del Ghana" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una delle ricchezze del Ghana" conferma che la soluzione 'Cacao' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Cacao

C Como A Ancona C Como A Ancona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una delle ricchezze del Ghana" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cacao' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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