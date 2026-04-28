Lo Stato africano che ha per capitale Dakar

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo Stato africano che ha per capitale Dakar' è 'Senegal'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SENEGAL

Perché la soluzione è Senegal? Il paese africano di cui si parla ha come capitale Dakar, una città importante sulla costa atlantica. Questo Stato si trova nell'area occidentale del continente e rappresenta un punto di riferimento culturale e storico della regione. La sua identità nazionale è strettamente legata alle tradizioni, alla lingua e alle diverse comunità che vivono sul suo territorio. La sua posizione geografica e il ruolo politico gli conferiscono un'importanza significativa in ambito internazionale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo Stato africano che ha per capitale Dakar". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Lo Stato africano che ha per capitale Dakar nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Senegal

In presenza della definizione "Lo Stato africano che ha per capitale Dakar", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo Stato africano che ha per capitale Dakar" conferma che la soluzione 'Senegal' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Senegal

S Savona E Empoli N Napoli E Empoli G Genova A Ancona L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo Stato africano che ha per capitale Dakar" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Senegal' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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