In quelli balneari ci sono le cabine

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'In quelli balneari ci sono le cabine' è 'Stabilimenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STABILIMENTI

Perché la soluzione è Stabilimenti? Le strutture situate lungo le aree di spiaggia, chiamate stabilimenti, offrono servizi e comfort ai bagnanti. Questi spazi comprendono cabine, sedie a sdraio, ombrelloni e altri strumenti utili per trascorrere una giornata al mare in modo piacevole. Gli stabilimenti sono pensati per garantire privacy e comodità, permettendo alle persone di cambiare abbigliamento e riposarsi senza preoccupazioni. La presenza di cabine rappresenta un elemento essenziale per il rilassamento e la praticità nelle zone balneari.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "In quelli balneari ci sono le cabine". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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In quelli balneari ci sono le cabine nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Stabilimenti

Per risolvere la definizione "In quelli balneari ci sono le cabine", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "In quelli balneari ci sono le cabine" conferma che la soluzione 'Stabilimenti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Stabilimenti

S Savona T Torino A Ancona B Bologna I Imola L Livorno I Imola M Milano E Empoli N Napoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "In quelli balneari ci sono le cabine" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Stabilimenti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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