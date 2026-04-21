Per sport siedono su un sellino

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Per sport siedono su un sellino' è 'Ciclisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CICLISTI

Perché la soluzione è Ciclisti? I ciclisti sono persone che praticano uno sport in cui si utilizza una bicicletta. Questi atleti si siedono su un sellino per pedalare e muoversi attraverso diversi terreni, concentrandosi sulla resistenza e sulla velocità. La loro attività coinvolge anche aspetti di equilibrio e coordinazione, richiedendo una buona preparazione fisica. Durante le competizioni, i ciclisti devono affrontare percorsi impegnativi e mantenere alta la concentrazione. La passione per questa disciplina li spinge a migliorarsi costantemente.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Per sport siedono su un sellino". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Per sport siedono su un sellino nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Ciclisti

Quando la definizione "Per sport siedono su un sellino" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Per sport siedono su un sellino" conferma che la soluzione 'Ciclisti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Ciclisti

C Como I Imola C Como L Livorno I Imola S Savona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Per sport siedono su un sellino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ciclisti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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