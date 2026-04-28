Vi giocarono Pelé e Chinaglia

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Vi giocarono Pelé e Chinaglia' è 'Cosmos'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COSMOS

Perché la soluzione è Cosmos? Il nome COSMOS si riferisce a una squadra di calcio che ha avuto il privilegio di vedere in campo due grandi campioni come Pelé e Chinaglia. Questa formazione è diventata famosa grazie alla presenza di questi giocatori di livello internazionale, che hanno contribuito a rendere il team un simbolo di eccellenza sportiva. La partecipazione di Pelé e Chinaglia ha elevato il prestigio della squadra, rendendo il nome COSMOS sinonimo di talento e passione nel mondo del calcio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi giocarono Pelé e Chinaglia". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Vi giocarono Pelé e Chinaglia nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Cosmos

La soluzione associata alla definizione "Vi giocarono Pelé e Chinaglia" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi giocarono Pelé e Chinaglia" conferma che la soluzione 'Cosmos' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Cosmos

C Como O Otranto S Savona M Milano O Otranto S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi giocarono Pelé e Chinaglia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cosmos' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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