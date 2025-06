Vi giocarono Kakà e Shevchenko nei cruciverba: la soluzione è Milan

MILAN

Curiosità e Significato di "Milan"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Milan, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Milan? Il termine Milan si riferisce a una delle squadre di calcio più prestigiose al mondo, il AC Milan, che ha visto brillare due leggende del calcio come Kakà e Shevchenko. Entrambi i giocatori hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia del club, contribuendo a numerosi successi e trofei. La loro magia in campo ha reso il Milan non solo una squadra, ma un simbolo di passione e talento calcistico.

Come si scrive la soluzione Milan

Non riesci a risolvere la definizione "Vi giocarono Kakà e Shevchenko"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

I Imola

L Livorno

A Ancona

N Napoli

